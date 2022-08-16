Агент Чистякова сообщил, что футболист не планирует уходить из «Зенита»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал, что футболист не рассматривает варианты с переходом в другой клуб.

«Сейчас у Дмитрия мало игровой практики. Он болел ангиной, а потом долго не тренировался. Ни о какой аренде не идет речь, он остается игроком «Зенита», будет доказывать и ждать шанса», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

По его словам, никаких предложений от других клубов не было, но если бы они поступили, то их бы никто не рассматривал.

28-летний футболист перешёл в петербургский клуб из «Ростова» в сезоне-2020/21. Всего за сине-бело-голубых он провёл 43 матча, забил один мяч и отличился двумя результативными передачами. Контракт с защитником рассчитан до 2025 года.

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