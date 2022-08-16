В Ижевске рассказали о мероприятиях в рамках предстоящего празднования Дня воздушного флота

В администрации Ижевска рассказали о мероприятиях в рамках предстоящего празднования Дня воздушного флота, который состоится 21 августа.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Праздничные мероприятия в основном пройдут на территории аэродрома «Пирогово». Торжественное открытие состоится в 10:00.

В рамках праздника пройдут показательные выступления мотодельтопланов и автожиров, прыжки с парашютом и дефиле со стрелковым оружием.

Ранее телеканал «360» сообщал, что участниками Дня физкультурника в Московской области стали более 193 тыс. человек.