Власти ЯНАО заявили о ликвидации всех крупных лесных пожаров

Специалисты ликвидировали все крупные лесные пожары в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«На Ямале ликвидированы все крупные лесные пожары. В тушении участвовали около 400 человек, в том числе 98 специалистов из федерального резерва, которые в ближайшие дни вернутся домой... В связи со стабилизацией ситуации в Шурышкарском и Надымском районах сегодня снят режим ЧС», — говорится в Telegram правительства.

Отмечается, что в регионе продолжает действовать один природный пожар — в Красноселькупском районе. Его распространение также приостановлено.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после крупного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области.