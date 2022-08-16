Власти ЯНАО заявили о ликвидации всех крупных лесных пожаров
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«На Ямале ликвидированы все крупные лесные пожары. В тушении участвовали около 400 человек, в том числе 98 специалистов из федерального резерва, которые в ближайшие дни вернутся домой... В связи со стабилизацией ситуации в Шурышкарском и Надымском районах сегодня снят режим ЧС», — говорится в Telegram правительства.
Отмечается, что в регионе продолжает действовать один природный пожар — в Красноселькупском районе. Его распространение также приостановлено.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после крупного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области.