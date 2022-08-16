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Власти ЯНАО заявили о ликвидации всех крупных лесных пожаров

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Специалисты ликвидировали все крупные лесные пожары в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Власти ЯНАО заявили о ликвидации всех крупных лесных пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«На Ямале ликвидированы все крупные лесные пожары. В тушении участвовали около 400 человек, в том числе 98 специалистов из федерального резерва, которые в ближайшие дни вернутся домой... В связи со стабилизацией ситуации в Шурышкарском и Надымском районах сегодня снят режим ЧС», — говорится в Telegram правительства.

Отмечается, что в регионе продолжает действовать один природный пожар — в Красноселькупском районе. Его распространение также приостановлено.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после крупного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области.

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