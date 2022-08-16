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Вирусолог Аграновский призвал россиян вакцинироваться от коронавируса

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Дарья Ускова
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT призвал россиян вакцинироваться, что, по его словам, убережёт от тяжёлых последствий коронавируса.
Вирусолог Аграновский призвал россиян вакцинироваться от коронавируса
  • Gettyimages.ru

«Подъём (заболеваемости. — RT) действительно возможен осенью», — рассказал Аграновский.

По его словам, в осенний период наиболее распространённым станет штамм группы «омикрон». При этом он является «самым заразным и относительно лёгким», считает эксперт.

«Вакцинироваться и ревакцинироваться... Вакцинация убережёт от тяжёлых последствий, а это самое главное», — подчеркнул вирусолог.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал ношение масок в общественных местах в регионах, где заболеваемость COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей.

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