Модернизированную СПРН поставили на опытно-боевое дежурство в России
- РИА Новости
По его словам, модернизация объектов, в том числе в Армавире и Иркутске, идёт по утверждённому плану-графику.
«А что касается модернизации системы в целом, то она успешно завершена», — приводит РИА Новости заявление Боева на форуме «Армия-2022».
Он напомнил, что в прошлом году были завершены государственные испытания
«Успешно ведётся сейчас опытно-боевое дежурство», — заключил Боев.
Ранее стало известно, что в России намерены построить ещё две радиолокационные станции предупреждения о ракетном ударе «Воронеж».