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Модернизированную СПРН поставили на опытно-боевое дежурство в России

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Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) завершена, она поставлена на опытно-боевое дежурство в России. Об этом заявил генеральный конструктор СПРН Сергей Боев.
Модернизированную СПРН поставили на опытно-боевое дежурство в России
  • РИА Новости

По его словам, модернизация объектов, в том числе в Армавире и Иркутске, идёт по утверждённому плану-графику.

«А что касается модернизации системы в целом, то она успешно завершена», — приводит РИА Новости заявление Боева на форуме «Армия-2022».

Он напомнил, что в прошлом году были завершены государственные испытания

«Успешно ведётся сейчас опытно-боевое дежурство», — заключил Боев.

Ранее стало известно, что в России намерены построить ещё две радиолокационные станции предупреждения о ракетном ударе «Воронеж».

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