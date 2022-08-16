Разработчик анонсировал постройку ещё двух РЛС предупреждения о ракетном ударе в России

Генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев сообщил, что в России намерены построить ещё две радиолокационные станции предупреждения о ракетном ударе «Воронеж».

«Идёт строительство на юге, идёт строительство на севере», — приводит слова Боева РИА Новости.

Он также рассказал, что одновременно с этим в России разрабатывают два новых направления с установкой радиолокационных средств и комплексов.

Строительство проходит на Дальнем Востоке, а также в северо-западной части России.

В феврале стало известно, что к 2030 году система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) России будет усилена за счёт модернизации радиолокационных станций «Воронеж» и постановки на дежурство новых комплексов.