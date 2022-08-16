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Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 252 га

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В пресс-службе МЧС России заявили, что площадь лесного пожара, действующего в Усть-Донецком районе Ростовской области, выросла до 252 га.
Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 252 га
  • © МЧС России

«Площадь пожара составляет 252 га. Сохраняются сильные порывы ветра и высокие температуры, что осложняет тушение», — цитирует ведомство ТАСС.

Уточняется, что группировка на тушении пожара увеличена до 527 человек и 121 единицы техники. Два самолёта и два вертолёта совершили 74 захода, сбросив 316 т воды.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что более 50 человек обратились за медпомощью из-за пожара в станице.

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