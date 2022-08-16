Свыше 460 человек тушат крупный природный пожар в Ростовской области

В пресс-службе МЧС России заявили, что более 460 человек привлечены к тушению крупного природного пожара в Ростовской области, задействовано почти 110 единиц техники.

Об этом сообщает РИА Новости. «К ликвидации пожара привлекаются 461 человек и 107 единиц техники», — сказал собеседник агентства. Представитель ведомства отметил, что тушение пожара осложняется сильными порывами ветра, скорость которого достигает 30 м/с. Ранее сообщалось, что площадь пожара в станице Верхнекундрюченской Ростовской области достигла 136 га. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что более 50 человек обратились за медпомощью из-за пожара в станице.