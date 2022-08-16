Свыше 460 человек тушат крупный природный пожар в Ростовской области
Об этом сообщает РИА Новости.
«К ликвидации пожара привлекаются 461 человек и 107 единиц техники», — сказал собеседник агентства.
Представитель ведомства отметил, что тушение пожара осложняется сильными порывами ветра, скорость которого достигает 30 м/с.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в станице Верхнекундрюченской Ростовской области достигла 136 га.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что более 50 человек обратились за медпомощью из-за пожара в станице.