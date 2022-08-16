В Тюменской области с начала года ликвидировали 188 пожаров

Противопожарная служба Тюменской области с начала года ликвидировала 188 пожаров.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Кроме этого, противопожарная служба региона 18 раз ликвидировала последствия ДТП, 13 раз оказывала помощь населению и такое же количество раз тушила ландшафтные пожары в Тюменском и Исетском муниципальных районах и Голышмановском городском округе.

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв доложил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о текущей ситуации с лесными пожарами на территории региона.