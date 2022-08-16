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В Тюменской области с начала года ликвидировали 188 пожаров

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Противопожарная служба Тюменской области с начала года ликвидировала 188 пожаров.
В Тюменской области с начала года ликвидировали 188 пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Кроме этого, противопожарная служба региона 18 раз ликвидировала последствия ДТП, 13 раз оказывала помощь населению и такое же количество раз тушила ландшафтные пожары в Тюменском и Исетском муниципальных районах и Голышмановском городском округе.

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв доложил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о текущей ситуации с лесными пожарами на территории региона.

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