В Тюменской области с начала года ликвидировали 188 пожаров
- РИА Новости
Об этом сообщает megatyumen.ru.
Кроме этого, противопожарная служба региона 18 раз ликвидировала последствия ДТП, 13 раз оказывала помощь населению и такое же количество раз тушила ландшафтные пожары в Тюменском и Исетском муниципальных районах и Голышмановском городском округе.
Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв доложил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о текущей ситуации с лесными пожарами на территории региона.