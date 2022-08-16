Дегтярёв доложил Мишустину о комплексе мер противопожарной безопасности в Хабаровском крае
- РИА Новости
Доклад прозвучал в ходе совещания, посвящённого предотвращению и ликвидации последствий ЧС, сообщает transsibinfo.com.
Регион в этом году получил дополнительные средства на тушение пожаров в лесных массивах. По словам губернатора, это позволило нарастить физическую численность специалистов и количество лётных часов.
Благодаря принятым мерам в зоне обслуживания общей площадью 32 млн га в первые сутки удалось потушить 96% пожаров: выгорело не более 51 тыс. га.
На данный момент лесные пожары в регионе отсутствуют, отметил Дегтярёв.
По его словам, в следующем году будет создано два новых лесопожарных авиационных объединения.
Накануне, по сообщениям URA.RU, спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Пермском крае.