военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Дегтярёв доложил Мишустину о комплексе мер противопожарной безопасности в Хабаровском крае

Короткая ссылка
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв доложил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о текущей ситуации с лесными пожарами на территории региона.
Дегтярёв доложил Мишустину о комплексе мер противопожарной безопасности в Хабаровском крае
  • РИА Новости

Доклад прозвучал в ходе совещания, посвящённого предотвращению и ликвидации последствий ЧС, сообщает transsibinfo.com.

Регион в этом году получил дополнительные средства на тушение пожаров в лесных массивах. По словам губернатора, это позволило нарастить физическую численность специалистов и количество лётных часов.

Благодаря принятым мерам в зоне обслуживания общей площадью 32 млн га в первые сутки удалось потушить 96% пожаров: выгорело не более 51 тыс. га.

На данный момент лесные пожары в регионе отсутствуют, отметил Дегтярёв.

По его словам, в следующем году будет создано два новых лесопожарных авиационных объединения.

Накануне, по сообщениям URA.RU, спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Пермском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить