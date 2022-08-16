В Ozon подтвердили, что оставшиеся на складе Decathlon товары стали доступны к заказу
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, на площадке уже разместили одежду для мужчин, женщин и детей и снаряжение для летних и зимних видов спорта.
«Французский ретейлер спортивных товаров и одежды представил на маркетплейсе 20 тыс. товаров бренда», — подтвердили в Ozon.
Уточняется, что эти вещи не были ввезены в Россию по параллельному импорту — ассортимент распродаёт сам французский бренд, который сотрудничает с маркетплейсом на протяжении более двух лет.
Ранее французская сеть спортивных магазинов Decathlon также объявила о приостановке деятельности на территории России.