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В Ozon подтвердили, что оставшиеся на складе Decathlon товары стали доступны к заказу

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Оставшиеся на российском складе Decathlon товары стали доступны для заказа на Ozon, следует из заявления пресс-службы маркетплейса.
В Ozon подтвердили, что оставшиеся на складе Decathlon товары стали доступны к заказу
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, на площадке уже разместили одежду для мужчин, женщин и детей и снаряжение для летних и зимних видов спорта.

«Французский ретейлер спортивных товаров и одежды представил на маркетплейсе 20 тыс. товаров бренда», — подтвердили в Ozon.

Уточняется, что эти вещи не были ввезены в Россию по параллельному импорту — ассортимент распродаёт сам французский бренд, который сотрудничает с маркетплейсом на протяжении более двух лет.

Ранее французская сеть спортивных магазинов Decathlon также объявила о приостановке деятельности на территории России.

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