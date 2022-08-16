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Петербуржцам рассказали о возможном сокращении рабочего дня в связи с аномальной жарой

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Петербуржцам рассказали о возможном сокращении рабочего дня в связи с аномальной жарой, которая продлится в городе с 16 по 20 августа.
Петербуржцам рассказали о возможном сокращении рабочего дня в связи с аномальной жарой
  • РИА Новости

Как сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на МЧС, среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7°С.

В Государственной инспекции труда рассказали, что температура на рабочих местах в помещениях не должна превышать +25…+28 °С.

«При повышении температуры в помещении до +28,5 °С рабочий день сотрудников должен быть сокращён на один час, если показатели достигли +29 °С — на два часа, а если +30,5 °С — на четыре часа. Имеют значение и условия труда. Так, если работа связана с ходьбой и постоянным движением, регулярными физическими нагрузками, переносом тяжестей, то требовать сокращения рабочего времени можно уже при температуре +26,5...+27,5 °С», — рассказали в инспекции.

При этом заплатить за недоработанное время сотруднику должны не меньше двух третей оклада. На несговорчивого начальника можно пожаловаться на сайте трудовой инспекции и при личном обращении.

Ранее агентство «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу передавало, что в городе в ближайшее время ожидается температура +26...+31 °С.

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