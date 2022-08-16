В Подмосковье отремонтировали более 1 тысячи километров дорог
- РИА Новости
Как сообщает телеканал «360», годовой план дорожного ремонта в Московской области выполнен на 75%.
Ремонт завершился во Власихе, Восходе, Дзержинском, Жуковском, Лыткарине, Орехово-Зуеве, Протвине, Пущине, Реутове, Серебряных Прудах, Черноголовке, Чехове и Электрогорске, Балашихе, Богородском, Люберцах, Пушкино, Раменском, Сергиевом Посаде и Шаховской.
Всего до конца года в Подмосковье планируют отремонтировать свыше 1,4 тыс. километров дорог.
Ранее сообщалось, что правительство России выделит ещё 50 млрд рублей на строительство федеральной трассы М-12.