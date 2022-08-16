В Подмосковье отремонтировали более 1 тысячи километров дорог

В Подмосковье с начала года отремонтировали более 910 дорог общей протяжённостью свыше 1 тыс. км.

Как сообщает телеканал «360», годовой план дорожного ремонта в Московской области выполнен на 75%.

Ремонт завершился во Власихе, Восходе, Дзержинском, Жуковском, Лыткарине, Орехово-Зуеве, Протвине, Пущине, Реутове, Серебряных Прудах, Черноголовке, Чехове и Электрогорске, Балашихе, Богородском, Люберцах, Пушкино, Раменском, Сергиевом Посаде и Шаховской.

Всего до конца года в Подмосковье планируют отремонтировать свыше 1,4 тыс. километров дорог.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит ещё 50 млрд рублей на строительство федеральной трассы М-12.