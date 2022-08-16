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«Ростех» показал видео с новым боевым роботом на базе БМП-3

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«Ростех» опубликовал видео, на котором показана беспилотная БМП-3 с боевым модулем «Синица» в действии.
«Ростех» показал видео с новым боевым роботом на базе БМП-3
  • РИА Новости

Видео опубликовано в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что БМП действует без экипажа, а функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы.

Кроме того, ею можно управлять удалённо с помощью носимого пульта либо пункта дистанционного управления. 

Также БМП оснастили современным комплексом вооружения. 

По данным «Ростеха», боевой модуль «Синица» «видит» местность на 360º в любое время суток. Он оснащён механизмом заряжания ПТУР и автоматизированной цифровой системой управления огнём.

Отмечается, что БМП можно использовать на наиболее опасных направлениях, например в сложной городской застройке. Также она может возглавлять боевую колонну либо применяться для огневой поддержки мотострелковых подразделений. 

Ранее сообщалось, что Курганмашзавод, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», прорабатывает вопрос оснащения боевых машин пехоты БМП-3 комплексом активной защиты.

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