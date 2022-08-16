«Ростех» показал видео с новым боевым роботом на базе БМП-3
- РИА Новости
Видео опубликовано в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что БМП действует без экипажа, а функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы.
Кроме того, ею можно управлять удалённо с помощью носимого пульта либо пункта дистанционного управления.
Также БМП оснастили современным комплексом вооружения.
По данным «Ростеха», боевой модуль «Синица» «видит» местность на 360º в любое время суток. Он оснащён механизмом заряжания ПТУР и автоматизированной цифровой системой управления огнём.
Отмечается, что БМП можно использовать на наиболее опасных направлениях, например в сложной городской застройке. Также она может возглавлять боевую колонну либо применяться для огневой поддержки мотострелковых подразделений.
Ранее сообщалось, что Курганмашзавод, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», прорабатывает вопрос оснащения боевых машин пехоты БМП-3 комплексом активной защиты.