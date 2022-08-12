Курганмашзавод прорабатывает вопрос оснащения БМП-3 комплексом активной защиты
- РИА Новости
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Об этом в интервью ТАСС рассказал исполнительный директор предприятия Пётр Тюков.
Он сообщил, что в настоящее время в распоряжение Министерства обороны России поступают машины с комплектами дополнительной защиты.
По его словам, эффективность подобного решения подтверждена во время проведения спецоперации на Украине.
«Вопрос оснащения БМП-3 комплексом активной защиты прорабатывается», — рассказал Тюков.
Ранее первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что в России создан боевой робот для действий на самых опасных направлениях и в городе.
Он рассказал, что боевой робот создан на базе БМП-3 с боевым модулем «Синица».