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Курганмашзавод прорабатывает вопрос оснащения БМП-3 комплексом активной защиты

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Курганмашзавод, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», прорабатывает вопрос оснащения боевых машин пехоты БМП-3 комплексом активной защиты.
Курганмашзавод прорабатывает вопрос оснащения БМП-3 комплексом активной защиты
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом в интервью ТАСС рассказал исполнительный директор предприятия Пётр Тюков.

Он сообщил, что в настоящее время в распоряжение Министерства обороны России поступают машины с комплектами дополнительной защиты.

По его словам, эффективность подобного решения подтверждена во время проведения спецоперации на Украине. 

«Вопрос оснащения БМП-3 комплексом активной защиты прорабатывается», — рассказал Тюков.

Ранее первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что в России создан боевой робот для действий на самых опасных направлениях и в городе.

Он рассказал, что боевой робот создан на базе БМП-3 с боевым модулем «Синица».

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