Курганмашзавод прорабатывает вопрос оснащения БМП-3 комплексом активной защиты

Курганмашзавод, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», прорабатывает вопрос оснащения боевых машин пехоты БМП-3 комплексом активной защиты.

Об этом в интервью ТАСС рассказал исполнительный директор предприятия Пётр Тюков.

Он сообщил, что в настоящее время в распоряжение Министерства обороны России поступают машины с комплектами дополнительной защиты.

По его словам, эффективность подобного решения подтверждена во время проведения спецоперации на Украине.

«Вопрос оснащения БМП-3 комплексом активной защиты прорабатывается», — рассказал Тюков.

Ранее первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что в России создан боевой робот для действий на самых опасных направлениях и в городе.

Он рассказал, что боевой робот создан на базе БМП-3 с боевым модулем «Синица».