«Ростех»: в России создан боевой робот для самых опасных направлений

В России создан боевой робот для действий на самых опасных направлениях и в городе, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Он рассказал, что боевой робот создан на базе БМП-3 с боевым модулем «Синица».

Машина действует без экипажа — функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы.

«Особенности машины позволяют использовать её на наиболее опасных направлениях», — сказал Артяков.

Машина также может использоваться для огневой поддержки мотострелковых подразделений.

Также сообщалось, что госкорпорация «Ростех» представит прототип общевойскового универсального экзоскелета, который будет покрывать всё тело.