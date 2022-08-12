«Ростех»: в России создан боевой робот для самых опасных направлений
- РИА Новости
Он рассказал, что боевой робот создан на базе БМП-3 с боевым модулем «Синица».
Машина действует без экипажа — функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы.
«Особенности машины позволяют использовать её на наиболее опасных направлениях», — сказал Артяков.
Машина также может использоваться для огневой поддержки мотострелковых подразделений.
Также сообщалось, что госкорпорация «Ростех» представит прототип общевойскового универсального экзоскелета, который будет покрывать всё тело.