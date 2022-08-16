СК заявил о возбуждении уголовного дела по факту ЧП на военном складе в Крыму
- РИА Новости
«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту происшествия в Республике Крым», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram СК.
По данным следствия, в результате противоправных действий в Крыму были повреждены военный склад и ряд гражданских объектов: ЛЭП, электростанция, железнодорожные пути, жилые дома и т. д.
В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты.
Ранее в Минобороны России заявили, что склад военного назначения в районе населённого пункта Джанкой пострадал в результате диверсии. Также в ведомстве отметили, что диверсия нанесла ущерб ряду гражданских объектов.
После взрывов в Джанкойском районе в Крыму увеличили зону действия режима ЧС.