СК заявил о возбуждении уголовного дела по факту ЧП на военном складе в Крыму

В СК России заявили, что следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия на военном складе в Крыму, в результате чего пострадали в том числе и гражданские объекты.

«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту происшествия в Республике Крым», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram СК.

По данным следствия, в результате противоправных действий в Крыму были повреждены военный склад и ряд гражданских объектов: ЛЭП, электростанция, железнодорожные пути, жилые дома и т. д.

В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты.

Ранее в Минобороны России заявили, что склад военного назначения в районе населённого пункта Джанкой пострадал в результате диверсии. Также в ведомстве отметили, что диверсия нанесла ущерб ряду гражданских объектов.

После взрывов в Джанкойском районе в Крыму увеличили зону действия режима ЧС.