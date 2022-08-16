Минобороны России подписало контракт на поставку С-500
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, об этом объявил диктор во время церемонии.
«Подписывается государственный контракт на поставку зенитной ракетной системы дальнего действия С-500», — сказал он.
Подписи под документом поставили замминистра обороны России Алексей Криворучко и заместитель гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Виталий Нескодоров.
В апреле стало известно, что новейшая система ПВО ПРО С-500 («Прометей») уже запущена в серийное производство.