Минобороны России подписало контракт на поставку С-500

Министерство обороны России и концерн ВКО «Алмаз-Антей» подписали на форуме «Армия-2022» контракт на поставку в войска системы ПВО С-500.

Как сообщает РИА Новости, об этом объявил диктор во время церемонии.

«Подписывается государственный контракт на поставку зенитной ракетной системы дальнего действия С-500», — сказал он.

Подписи под документом поставили замминистра обороны России Алексей Криворучко и заместитель гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Виталий Нескодоров.

В апреле стало известно, что новейшая система ПВО ПРО С-500 («Прометей») уже запущена в серийное производство.