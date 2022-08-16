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Минобороны России подписало контракт на поставку С-500

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Министерство обороны России и концерн ВКО «Алмаз-Антей» подписали на форуме «Армия-2022» контракт на поставку в войска системы ПВО С-500.
Минобороны России подписало контракт на поставку С-500
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, об этом объявил диктор во время церемонии.

«Подписывается государственный контракт на поставку зенитной ракетной системы дальнего действия С-500», — сказал он.

Подписи под документом поставили замминистра обороны России Алексей Криворучко и заместитель гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Виталий Нескодоров.

В апреле стало известно, что новейшая система ПВО ПРО С-500 («Прометей») уже запущена в серийное производство.

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