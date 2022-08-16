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«Московский комсомолец» сообщил об исчезновении журналиста-расследователя Сперанского

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Газета «Московский комсомолец» сообщила об исчезновении журналиста-расследователя Льва Сперанского и его семьи. Об этом говорится в Telegram-канале издания.
«Московский комсомолец» сообщил об исчезновении журналиста-расследователя Сперанского
  • РИА Новости

Отмечается, что редакция готовит заявление в правоохранительные органы.

Как сообщил РИА Новости главный редактор и владелец газеты Павел Гусев, сейчас в издании выясняют, что случилось со Сперанским.

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