В России появился агрегатор СБОЛ для банковских операций на iOS
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«Сбербанк рекомендует использовать приложение компании «Открытые ИТ-решения» клиентам владельцам устройств Apple, на которых ещё не установлено приложение «СберБанк Онлайн». Наши самые востребованные банковские сервисы теперь доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в AppStore», — прокомментировали РИА Новости в «Сбере».
При этом в Сбербанке напомнили, что тем клиентам, у которых уже ранее было установлено приложение банка, удалять его не нужно.