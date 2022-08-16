В России появился агрегатор СБОЛ для банковских операций на iOS

Компания «Открытые ИТ-решения» выпустила агрегатор для банковских операций СБОЛ на операционной системе iOS, который предоставляет возможности для онлайн-банкинга.

«Сбербанк рекомендует использовать приложение компании «Открытые ИТ-решения» клиентам владельцам устройств Apple, на которых ещё не установлено приложение «СберБанк Онлайн». Наши самые востребованные банковские сервисы теперь доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в AppStore», — прокомментировали РИА Новости в «Сбере».

При этом в Сбербанке напомнили, что тем клиентам, у которых уже ранее было установлено приложение банка, удалять его не нужно.