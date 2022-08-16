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В России появился агрегатор СБОЛ для банковских операций на iOS

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Компания «Открытые ИТ-решения» выпустила агрегатор для банковских операций СБОЛ на операционной системе iOS, который предоставляет возможности для онлайн-банкинга.
В России появился агрегатор СБОЛ для банковских операций на iOS
  • Gettyimages.ru

«Сбербанк рекомендует использовать приложение компании «Открытые ИТ-решения» клиентам владельцам устройств Apple, на которых ещё не установлено приложение «СберБанк Онлайн». Наши самые востребованные банковские сервисы теперь доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в AppStore», — прокомментировали РИА Новости в «Сбере».

При этом в Сбербанке напомнили, что тем клиентам, у которых уже ранее было установлено приложение банка, удалять его не нужно.

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