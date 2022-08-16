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В Хабаровском крае рассказали о подготовке школ к новому учебному году

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Образовательные учреждения Хабаровского края заканчивают подготовку к новому учебному году. В школах завершают ремонтные работы, устанавливают оборудование для создания современной образовательной среды в рамках нацпроекта «Образование».
В Хабаровском крае рассказали о подготовке школ к новому учебному году
  • РИА Новости

Об этом пишет transsibinfo.com.

По информации регионального Министерства образования и науки, ежегодно на проведение выборочного капитального ремонта зданий школ направляется более 400 млн рублей.

Отдельно школы ремонтируют по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».

К этому учебному году удалось для отдельных школ улучшить условия для занятий физкультурой и спортом. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» региону было выделено более 11,5 млн рублей на ремонт спортзалов в школах нескольких населённых пунктов.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.

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