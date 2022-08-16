В Хабаровском крае рассказали о подготовке школ к новому учебному году
- РИА Новости
Об этом пишет transsibinfo.com.
По информации регионального Министерства образования и науки, ежегодно на проведение выборочного капитального ремонта зданий школ направляется более 400 млн рублей.
Отдельно школы ремонтируют по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».
К этому учебному году удалось для отдельных школ улучшить условия для занятий физкультурой и спортом. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» региону было выделено более 11,5 млн рублей на ремонт спортзалов в школах нескольких населённых пунктов.
Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.