В Хабаровском крае рассказали о подготовке школ к новому учебному году

Образовательные учреждения Хабаровского края заканчивают подготовку к новому учебному году. В школах завершают ремонтные работы, устанавливают оборудование для создания современной образовательной среды в рамках нацпроекта «Образование».

Об этом пишет transsibinfo.com.

По информации регионального Министерства образования и науки, ежегодно на проведение выборочного капитального ремонта зданий школ направляется более 400 млн рублей.

Отдельно школы ремонтируют по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».

К этому учебному году удалось для отдельных школ улучшить условия для занятий физкультурой и спортом. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» региону было выделено более 11,5 млн рублей на ремонт спортзалов в школах нескольких населённых пунктов.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.