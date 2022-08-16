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Умер судья Конституционного суда России в отставке Анатолий Кононов

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Судья Конституционного суда России в отставке Анатолий Кононов скончался в Москве.
Умер судья Конституционного суда России в отставке Анатолий Кононов
  • РИА Новости

«15 августа 2022 года ушёл из жизни советский и российский юрист, судья Конституционного суда России в отставке Анатолий Леонидович Кононов», — говорится в сообщении на сайте суда.

Анатолий Кононов в 1973 году окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и восемь лет проработал в органах прокуратуры.

В октябре 1991 года на V Съезде народных депутатов РСФСР Кононов был избран судьёй Конституционного суда России, а с 2010 года находился в отставке.

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