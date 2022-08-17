Опрос: 53% молодёжи заявили о нехватке знаний в сфере финансовой безопасности
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Некоторые из тех, кому не хватает таких знаний, заявили, что какая-то информация об этой сфере у них есть, но её недостаточно для того, чтобы защититься от мошенничества. Чаще не уверены в своих знаниях подростки от 14 до 17 лет (53%).
Остальные 47% опрошенных считают, что имеют достаточно знаний в сфере личной финансовой безопасности, что помогает им избегать финансовых рисков в повседневной жизни. Это убеждение характерно в большей степени для опрошенных от 18 до 24 лет (52%).
Кроме того, в ходе опроса было выявлено, что молодёжь пренебрегает защитой персональных данных при совершении онлайн-платежей.
Так, более половины молодых россиян (59%) не уделяют должного внимания сохранности своих персональных данных, совершая покупки в интернете. Чаще других об этом заявляют представители зрелой молодёжи (57% среди опрошенных в возрасте от 25 до 35 лет).
Всего в опросе НАФИ приняли участие 1 тыс. человек в возрасте 14—35 лет.
Ранее опрос показал, что почти половина жителей России в этом году столкнулись со взломом личных страниц в социальных сетях.