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Аксёнов заявил о восстановлении повреждённых железнодорожных путей на севере Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о восстановлении повреждённых железнодорожных путей на севере региона.
Аксёнов заявил о восстановлении повреждённых железнодорожных путей на севере Крыма
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в своём Telegram.

«Повреждённые железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены. Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Крыму начали восстанавливать участок железной дороги, повреждённый при детонации боеприпасов.

16 августа в Минобороны России заявили, что возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в районе Майского в Крыму.

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