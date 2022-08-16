Аксёнов заявил о восстановлении повреждённых железнодорожных путей на севере Крыма
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Об этом он написал в своём Telegram.
«Повреждённые железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены. Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в Крыму начали восстанавливать участок железной дороги, повреждённый при детонации боеприпасов.
16 августа в Минобороны России заявили, что возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло в районе Майского в Крыму.