В Крыму начали восстанавливать повреждённый в результате ЧП участок железной дороги

В Крыму начали восстанавливать участок железной дороги, повреждённый при детонации боеприпасов.

Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«В результате разлёта боеприпасов повреждён участок железной дороги в районе Джанкоя. Ведутся восстановительные работы. О возобновлении движения сообщим дополнительно», — написал он.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее сообщил, что пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы.

Данное решение принято после консультации с руководством Крымской железной дороги.

Как уточнило Минобороны России, возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло утром 16 августа в районе Майского в Крыму.