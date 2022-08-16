военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Крыму начали восстанавливать повреждённый в результате ЧП участок железной дороги

Короткая ссылка
В Крыму начали восстанавливать участок железной дороги, повреждённый при детонации боеприпасов.
В Крыму начали восстанавливать повреждённый в результате ЧП участок железной дороги
  • РИА Новости

Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«В результате разлёта боеприпасов повреждён участок железной дороги в районе Джанкоя. Ведутся восстановительные работы. О возобновлении движения сообщим дополнительно», — написал он.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее сообщил, что пассажирские поезда, следующие в Крым, будут останавливаться под Феодосией с пересадкой людей на автобусы.

Данное решение принято после консультации с руководством Крымской железной дороги.

Как уточнило Минобороны России, возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией произошло утром 16 августа в районе Майского в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить