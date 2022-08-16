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Первый медцентр по программе «Индустриальные кварталы» откроется в Москве в 2022 году

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Новый медцентр в скором времени откроется на территории бывшей промзоны «Октябрьское Поле». Его строят вместе с другими социально значимыми объектами по первому договору проекта «Индустриальные кварталы».
Первый медцентр по программе «Индустриальные кварталы» откроется в Москве в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в строящемся лечебном корпусе специалисты занимаются устройством фасадов и установкой окон.

«Медицинский центр рассчитан на 150 посещений в смену. Застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию в четвёртом квартале 2022 года», — отметил вице-мэр.

Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщала, что неиспользуемый участок в Тимирязевском районе Москвы будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы». Инвестор вложит в реализацию проекта 7 млрд рублей.

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