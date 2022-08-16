Почти 50% россиян предпочитают гибридный формат работы

Сервис «Работа.ру» провёл исследование, по результатам которого примерно половина россиян (49%) предпочитают гибридный формат работы, который предполагает занятость как офисе, так и дома.

Об этом пишут «Известия».

Как выяснили аналитики, 58% опрошенных россиян в настоящее время работают в офисе. 24% продолжают работать в гибридном формате, а 18% — на удалёнке.

За работу из офиса проголосовал каждый третий участник опроса (30%) и отметил, что в офисе проще концентрироваться на задачах (76%) и быстрее решать вопросы в личной беседе (55%). Удалённый формат выбрали 21% опрошенных россиян.

Ранее, как передаёт НСН, заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала 2022 года почти 8 тыс. самозанятых москвичей открыли свой бизнес при поддержке центра «Моя работа». Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.