В Госдуме предложили меры против подделок протоколов собраний собственников жилья
- РИА Новости
Об этом пишет «Парламентская газета».
Проанализировав многочисленные случаи подделок протоколов, члены думского комитета разработали комплексный законопроект, который, по их мнению, сделает общие собрания более прозрачными и значительно упростит оспаривание нечестно принятых решений.
Согласно документу, уведомление о предстоящем собрании должно появиться в системе ГИС ЖКХ не меньше чем за десять дней, а всем зарегистрированным в ней собственникам на электронную почту отправят сообщение о событии.
Решения собрания должны быть размещены как в интернете, так и на видном месте в доме, причём с результатами по каждой квартире.
«Так люди смогут убедиться, что их голоса посчитали правильно и что они вообще участвовали в собрании, поскольку сейчас бывает, что мнение искажается или появляются подписи тех, кто вообще не голосовал», — объяснила зампред комитета по ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»).
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