В Госдуме предложили меры против подделок протоколов собраний собственников жилья

Комитет Госдумы по ЖКХ подготовил законопроект, согласно которому подлинность протоколов голосования собственников жилья можно будет проверять по первому требованию.

Об этом пишет «Парламентская газета».

Проанализировав многочисленные случаи подделок протоколов, члены думского комитета разработали комплексный законопроект, который, по их мнению, сделает общие собрания более прозрачными и значительно упростит оспаривание нечестно принятых решений.

Согласно документу, уведомление о предстоящем собрании должно появиться в системе ГИС ЖКХ не меньше чем за десять дней, а всем зарегистрированным в ней собственникам на электронную почту отправят сообщение о событии.

Решения собрания должны быть размещены как в интернете, так и на видном месте в доме, причём с результатами по каждой квартире.

«Так люди смогут убедиться, что их голоса посчитали правильно и что они вообще участвовали в собрании, поскольку сейчас бывает, что мнение искажается или появляются подписи тех, кто вообще не голосовал», — объяснила зампред комитета по ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»).

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