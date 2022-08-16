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В Госдуме поддержали возрождение звания «мать-героиня» в России

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Полина Полетаева
Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что президент Владимир Путин подписал указ об установлении в России звания «мать-героиня».
В Госдуме поддержали возрождение звания «мать-героиня» в России
  • РИА Новости

Глава государства также установил, что при присвоении звания «мать-героиня» награждённой матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей.

«Я думаю, что это не последние ещё льготы и преференции для такого высокого и почётного звания «мать-героиня», которое учреждено указом президента», — считает депутат.

Она отметила, что получить такое звание можно, когда младшему ребёнку исполнится один год.

«То есть это действительно почётное высокое звание, которое всегда оценивалось на уровне звания Героя России. Я думаю, что это то начало, та новая страница в истории России, которая позволит восстановить гордое звание матери-героини, — добавила Бессараб.

Ранее стало известно, что Путин подписал указ, которым установил в России звание «мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей россиянок.

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