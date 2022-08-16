В Госдуме поддержали возрождение звания «мать-героиня» в России
- РИА Новости
Глава государства также установил, что при присвоении звания «мать-героиня» награждённой матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей.
«Я думаю, что это не последние ещё льготы и преференции для такого высокого и почётного звания «мать-героиня», которое учреждено указом президента», — считает депутат.
Она отметила, что получить такое звание можно, когда младшему ребёнку исполнится один год.
«То есть это действительно почётное высокое звание, которое всегда оценивалось на уровне звания Героя России. Я думаю, что это то начало, та новая страница в истории России, которая позволит восстановить гордое звание матери-героини, — добавила Бессараб.
Ранее стало известно, что Путин подписал указ, которым установил в России звание «мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей россиянок.