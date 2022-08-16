ТАСС: в администрации села Майское заявили о детонации боеприпасов
- РИА Новости
«Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов», — сообщил представитель администрации ТАСС.
По словам собеседника агентства, часть жителей Майского покинули село на собственном транспорте или с соседями.
Всех желающих покинуть населённый пункт сельская администрация готова вывезти на автобусах.
Как сообщал «Крым 24», равно утром 16 августа пользователи социальных сетей сообщили, что в селе Майское Джанкойского района произошло возгорание.
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что выехал на место ЧП.