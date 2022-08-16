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ТАСС: в администрации села Майское заявили о детонации боеприпасов

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На севере Крыма произошла детонация боеприпасов, близлежащее село эвакуируют, заявили в администрации Майского сельского поселения, которое находится неподалёку от места ЧП.
ТАСС: в администрации села Майское заявили о детонации боеприпасов
  • РИА Новости

«Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов», — сообщил представитель администрации ТАСС.

По словам собеседника агентства, часть жителей Майского покинули село на собственном транспорте или с соседями. 

Всех желающих покинуть населённый пункт сельская администрация  готова вывезти на автобусах.

Как сообщал «Крым 24», равно утром 16 августа пользователи социальных сетей сообщили, что в селе Майское Джанкойского района произошло возгорание.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что выехал на место ЧП.

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