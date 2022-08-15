военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Рособрнадзоре рассказали об изменении в процедуре выбора тем итогового сочинения

Короткая ссылка
В Рособрнадзоре рассказали подробности об изменении в процедуре выбора тем итогового сочинения.
В Рособрнадзоре рассказали об изменении в процедуре выбора тем итогового сочинения
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Раньше ежегодно перед началом учебного года мы публиковали пять открытых тематических направлений итогового сочинения. В рамках этих направлений разрабатывались конкретные темы, о которых школьники узнавали только в день сочинения. Для каждого часового пояса давалось пять тем на выбор, по одной от каждого направления», — заявили «Российской газете» в Рособрнадзоре.

Теперь все темы, разработанные за годы проведения итогового сочинения, включены в закрытый банк тем. На данный момент их более 1,5 тыс., и банк будет пополняться в дальнейшем.

«Школьники смогут выбирать уже не из пяти, а из шести тем: в комплекте будет по две темы из каждого раздела банка. Разделов три: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека», — добавили в ведомстве.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить