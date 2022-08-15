В Рособрнадзоре рассказали об изменении в процедуре выбора тем итогового сочинения

В Рособрнадзоре рассказали подробности об изменении в процедуре выбора тем итогового сочинения.

«Раньше ежегодно перед началом учебного года мы публиковали пять открытых тематических направлений итогового сочинения. В рамках этих направлений разрабатывались конкретные темы, о которых школьники узнавали только в день сочинения. Для каждого часового пояса давалось пять тем на выбор, по одной от каждого направления», — заявили «Российской газете» в Рособрнадзоре.

Теперь все темы, разработанные за годы проведения итогового сочинения, включены в закрытый банк тем. На данный момент их более 1,5 тыс., и банк будет пополняться в дальнейшем.

«Школьники смогут выбирать уже не из пяти, а из шести тем: в комплекте будет по две темы из каждого раздела банка. Разделов три: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека», — добавили в ведомстве.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.