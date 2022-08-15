Педагог Варёнова дала советы по подготовке первоклассника к школе

Директор школы №11 Сергиева-Посада Валентина Варёнова дала советы по подготовке первоклассника к школе.

В беседе с «Радио 1» она напомнила, что каждая школа даёт памятку, где перечислено всё, что нужно купить детям.

Как отметила Варёнова, нужно начать соблюдать режим по меньшей мере за две недели до начала учёбы. Педагог также считает, что ни в коем случае нельзя пугать ребёнка школой.

Кроме того, Варёнова посоветовала научить ребёнка самостоятельно застёгивать пуговицы.

По мнению эксперта, очень важно сказать первокласснику, что у него начинается новая и очень интересная жизнь.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.