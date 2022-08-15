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Политолог Ерчкова прокомментировала ситуацию с шенгенскими визами для россиян

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Политолог Карина Ерчкова прокомментировала ситуацию с шенгенскими визами для россиян.
Политолог Ерчкова прокомментировала ситуацию с шенгенскими визами для россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Aslan Alphan

В беседе с Пятым каналом она выразила мнение, что введение полного запрета противоречит кодексу ЕС.

«Нам никогда полностью не запретят выезжать, хотя бы в обозримом будущем, а вот потеряют ли страны что-то, если российские граждане ездить не будут, то, конечно, потеряют. Во-первых, это туристический поток. Во-вторых, это рабочий поток», — отметила эксперт.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил на уровне Евросоюза запретить въезд российским гражданам в страны сообщества.

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