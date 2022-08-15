В Сочи готовят более 80 мероприятий в честь 85-летия Краснодарского края
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«Мы готовим более 80 мероприятий, чтобы каждый житель и гость нашего города почувствовал атмосферу этого важного для всех нас праздника», — заявила заместитель главы Сочи Галина Москалёва.
Часть мероприятий будет организована онлайн.
Праздник запланирован на 13 сентября.
Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.