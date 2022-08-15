Источник: оштрафованная судом Овсянникова ищет покупателя для своей собаки
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- © Alexander Zemlianichenko
По его словам, к нему от имени Овсянниковой обратились с просьбой помочь продать собаку.
«Во-первых, что-то много денег хотели, во-вторых, непонятно, на кого была оформлена собака», — заявил он.
Кроме того, RT стало известно, что Овсянникова ранее продала в Англию щенка, при этом не отослав новому хозяину родословную.
«А там теперь уже не регистрируют наших собак. По-хорошему, она должна вернуть деньги англичанину», — рассказал источник.
Ранее Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест по обвинению в распространении недостоверной информации о Вооружённых силах России.
28 июля Мещанский суд Москвы оштрафовал Овсянникову на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил России.
15 марта суд в Москве оштрафовал Овсянникову на 30 тыс. рублей.