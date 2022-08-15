Источник: оштрафованная судом Овсянникова ищет покупателя для своей собаки

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, которую трижды оштрафовал суд, ищет покупателя для золотистого ретривера. За собаку просят не менее 100 тыс. рублей. Об этом RT рассказал источник.

По его словам, к нему от имени Овсянниковой обратились с просьбой помочь продать собаку.

«Во-первых, что-то много денег хотели, во-вторых, непонятно, на кого была оформлена собака», — заявил он.

Кроме того, RT стало известно, что Овсянникова ранее продала в Англию щенка, при этом не отослав новому хозяину родословную.

«А там теперь уже не регистрируют наших собак. По-хорошему, она должна вернуть деньги англичанину», — рассказал источник.

Ранее Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест по обвинению в распространении недостоверной информации о Вооружённых силах России.

28 июля Мещанский суд Москвы оштрафовал Овсянникову на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил России.

15 марта суд в Москве оштрафовал Овсянникову на 30 тыс. рублей.