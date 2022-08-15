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Источник: оштрафованная судом Овсянникова ищет покупателя для своей собаки

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Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, которую трижды оштрафовал суд, ищет покупателя для золотистого ретривера. За собаку просят не менее 100 тыс. рублей. Об этом RT рассказал источник.
Источник: оштрафованная судом Овсянникова ищет покупателя для своей собаки
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

По его словам, к нему от имени Овсянниковой обратились с просьбой помочь продать собаку.

«Во-первых, что-то много денег хотели, во-вторых, непонятно, на кого была оформлена собака», — заявил он.

Кроме того, RT стало известно, что Овсянникова ранее продала в Англию щенка, при этом не отослав новому хозяину родословную.

«А там теперь уже не регистрируют наших собак. По-хорошему, она должна вернуть деньги англичанину», — рассказал источник.

Ранее Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест по обвинению в распространении недостоверной информации о Вооружённых силах России.

28 июля Мещанский суд Москвы оштрафовал Овсянникову на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил России.

15 марта суд в Москве оштрафовал Овсянникову на 30 тыс. рублей.

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