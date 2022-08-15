Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества школьных товаров

Роспотребнадзор открыл горячую линию, на которую с 15 по 26 августа можно обратиться по вопросам качества школьных товаров.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт федеральной службы.

Обратиться на горячую линию могут жители всех регионов России. Специалисты ответят на вопросы по безопасности одежды, обуви, школьных принадлежностей, проконсультируют по вопросам качества игрушек, а также товаров для подростков.

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