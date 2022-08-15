военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества школьных товаров

Короткая ссылка
Роспотребнадзор открыл горячую линию, на которую с 15 по 26 августа можно обратиться по вопросам качества школьных товаров.
Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества школьных товаров
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Luis Pelaez Inc

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт федеральной службы.

Обратиться на горячую линию могут жители всех регионов России. Специалисты ответят на вопросы по безопасности одежды, обуви, школьных принадлежностей, проконсультируют по вопросам качества игрушек, а также товаров для подростков.

Ранее в беседе с kp.ru специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе первого телефона для ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить