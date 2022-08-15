военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Косметолог Кохнович рассказала о принципе действия патчей для области вокруг глаз

Короткая ссылка
Косметолог Оксана Кохнович рассказала, что популярные бьюти-продукты — патчи для области вокруг глаз — могут помочь при отёках, но от морщин не избавят.
Косметолог Кохнович рассказала о принципе действия патчей для области вокруг глаз
  • Gettyimages.ru
  • © Elena Pasenko / EyeEm

Патчи могут дать временный эффект разглаживания морщин, но не потому, что в их составе есть супердействующее вещество, объяснила специалист в разговоре с Life.ru.

«Когда мы наносим их на кожу, создаётся парниковый эффект, коже становится тяжело дышать, и она немного отекает — это и даёт эффект разглаживания морщин. Также патчи часто пропитаны веществами, которые создают невидимую плёнку, тоже создающую эффект гладкости», — объяснила косметолог.

По её словам, патчи (как и пакетики чая) могут помочь справиться с утренними отёками. Достаточно хранить их в холодильнике и использовать по утрам.

Ранее врач-офтальмолог, эксперт по охране здоровья Госдумы доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова в беседе с URA.RU назвала цветные линзы потенциально вредными для зрения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить