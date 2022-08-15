военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Собянин рассказал о преобразованиях в столичном районе Левобережный

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил район Левобережный и оценил, как за последние годы преобразились его территории.
Собянин рассказал о преобразованиях в столичном районе Левобережный

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

Собянин, в частности, рассказал об открытии новой школы с детским садом и отметил, что это уже второе образовательное учреждение, построенное в районе.

По его словам, улучшилась и транспортная доступность Левобережного за счёт открытия станции метро «Беломорская», а также дорожная ситуация, в том числе благодаря реконструкции Ленинградского шоссе с развязкой на МКАД.

Он также упомянул о благоустройстве набережных и парка рядом с Северным речным вокзалом, открытии общественного центра на месте старого кинотеатра «Нева», реконструкции головного здания Детской городской поликлиники № 133 и других преобразованиях.

Ранее, по сообщениям сайта «Дни.ру», в Москве рассказали о планах по благоустройству в районах Солнцево и Ново-Переделкино.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить