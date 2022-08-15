Собянин рассказал о преобразованиях в столичном районе Левобережный

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил район Левобережный и оценил, как за последние годы преобразились его территории.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

Собянин, в частности, рассказал об открытии новой школы с детским садом и отметил, что это уже второе образовательное учреждение, построенное в районе.

По его словам, улучшилась и транспортная доступность Левобережного за счёт открытия станции метро «Беломорская», а также дорожная ситуация, в том числе благодаря реконструкции Ленинградского шоссе с развязкой на МКАД.

Он также упомянул о благоустройстве набережных и парка рядом с Северным речным вокзалом, открытии общественного центра на месте старого кинотеатра «Нева», реконструкции головного здания Детской городской поликлиники № 133 и других преобразованиях.

Ранее, по сообщениям сайта «Дни.ру», в Москве рассказали о планах по благоустройству в районах Солнцево и Ново-Переделкино.