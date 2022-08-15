Спрос среди граждан России на авиабилеты в Казахстан увеличился на 95% за год

Спрос среди граждан России на авиабилеты в Казахстан этим летом увеличился на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса поиска авиабилетов Aviasales.kz.

«По данным аналитиков Aviasales.kz, по сравнению с летом прошлого года спрос на билеты в Казахстан среди россиян вырос на 95%, среди немцев — на 85%, среди турок — на 43%», — говорится в сообщении.

При этом средняя стоимость билетов из России в Казахстан на лето 2022 года составляет 160 457 тенге ($336), в прошлом году в аналогичное время цена была на 32% ниже.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с внешним туризмом. По его словам, из стран СНГ особой популярностью пользуются Белоруссия, Армения и Казахстан.