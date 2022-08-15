военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Спрос среди граждан России на авиабилеты в Казахстан увеличился на 95% за год

Короткая ссылка
Спрос среди граждан России на авиабилеты в Казахстан этим летом увеличился на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Спрос среди граждан России на авиабилеты в Казахстан увеличился на 95% за год
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса поиска авиабилетов Aviasales.kz.

«По данным аналитиков Aviasales.kz, по сравнению с летом прошлого года спрос на билеты в Казахстан среди россиян вырос на 95%, среди немцев — на 85%, среди турок — на 43%», — говорится в сообщении.

При этом средняя стоимость билетов из России в Казахстан на лето 2022 года составляет 160 457 тенге ($336), в прошлом году в аналогичное время цена была на 32% ниже.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с внешним туризмом. По его словам, из стран СНГ особой популярностью пользуются Белоруссия, Армения и Казахстан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить