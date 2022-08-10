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В РСТ прокомментировали ситуацию с внешним туризмом

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с внешним туризмом.
В РСТ прокомментировали ситуацию с внешним туризмом
  • Gettyimages.ru
  • © petekarici

«Прежде всего, это Турция, на которую приходится более 60% зарубежных выездов. Это Египет, который сейчас, несмотря на жаркое лето, очень популярен. Это Объединённые Арабские Эмираты, которые ближе к осени будут ещё больше наполняться», — перечислил эксперт в беседе с «Радио 1» открытые для россиян направления.

По его словам, также открыты Таиланд и Вьетнам, в целом Юго-Восточная Азия.

Как отметил Барзыкин, из стран СНГ особой популярностью пользуются Белоруссия, Армения и Казахстан.

Ранее коммерческий директор системы онлайн-бронирования отелей Bronevik.com Алексей Исаев в беседе с НСН высказался о популярности автотуризма.

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