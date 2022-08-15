Глава ФМБА: препарат от коронавируса «МИР 19» может выйти на рынок в конце августа

Клинические исследования препарата от коронавируса «МИР 19» для амбулаторного применения завершились, и в конце августа он может выйти на рынок.

Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

«Они (испытания для амбулаторного применения. — ТАСС) уже закончились. Мы сейчас вносим отчёт для расширения показаний к применению», — цитирует её РИА Новости.

Скворцова выразила надежду, что МИР 19 может выйти на рынок в конце августа.

В феврале Министерство здравоохранения России выдало ФМБА разрешение на проведение третьей фазы исследований препарата от коронавируса «МИР 19».