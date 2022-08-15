Глава ФМБА: препарат от коронавируса «МИР 19» может выйти на рынок в конце августа
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Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.
«Они (испытания для амбулаторного применения. — ТАСС) уже закончились. Мы сейчас вносим отчёт для расширения показаний к применению», — цитирует её РИА Новости.
Скворцова выразила надежду, что МИР 19 может выйти на рынок в конце августа.
В феврале Министерство здравоохранения России выдало ФМБА разрешение на проведение третьей фазы исследований препарата от коронавируса «МИР 19».