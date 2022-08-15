Адвокат сообщил, что Дерипаска требует взыскать с Тинькова 2 млрд рублей
- РИА Новости
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«В иске мы просим признать не соответствующей действительности и обязать удалить недостоверную информацию, а также взыскать 2 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда», — цитирует его РИА Новости.
По словам Мельникова, речь идёт про сообщение Тинькова в Instagram*.
Ранее стало известно, что Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к Олегу Тинькову и Meta Platforms Inc.**
Как сообщает ТАСС, иск будет рассмотрен Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края 16 августа.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.