Адвокат сообщил, что Дерипаска требует взыскать с Тинькова 2 млрд рублей

Предприниматель Олег Дерипаска просит суд взыскать 2 млрд рублей с Олега Тинькова по иску о защите чести, достоинства, деловой репутации. Об этом сообщил адвокат Алексей Мельников.

«В иске мы просим признать не соответствующей действительности и обязать удалить недостоверную информацию, а также взыскать 2 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мельникова, речь идёт про сообщение Тинькова в Instagram*.

Ранее стало известно, что Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к Олегу Тинькову и Meta Platforms Inc.**

Как сообщает ТАСС, иск будет рассмотрен Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края 16 августа.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.