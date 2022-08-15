Олег Дерипаска подал иск к Олегу Тинькову и компании Meta

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к Олегу Тинькову и Meta Platforms Inc.*

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

Как сообщает ТАСС, иск будет рассмотрен Усть-Лабинским районным судом Краснодарского края 16 августа.

Подробности дела не разглашаются.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.