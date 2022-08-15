«Ростех» подписал контракты с иностранными заказчиками более чем на 1 трлн рублей
- РИА Новости
«Несмотря на стойкое желание западных стран изолировать Россию, «Ростех» продолжает эффективно работать в сфере военно-технического сотрудничества», — цитирует Чемезова РИА Новости.
По его словам, общая сумма заключённых в этом году договоров превышает некоторые годовые показатели за последние десять лет.
Глава «Ростеха» также добавил, что портфель заказов «Рособоронэкспорта» остаётся стабильным и в настоящий момент составляет более 3 трлн рублей.
Ранее первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что в России создан боевой робот для действий на самых опасных направлениях и в городе.