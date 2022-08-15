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Академик РАН Нетёсов допустил снижение уровня заболеваемости COVID-19 в России

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Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может начать снижаться в ближайшие две недели, заявил академик Российской академии наук (РАН) Сергей Нетёсов.

По его словам, в России пик заболеваемости должен пойти на спад, если сравнивать с показателями в Западной Европе.

«Россия отстает по динамике заболевших от Европы на две-три недели, и почти синхронно мы идём по динамике заболеваемости с Турцией, из которой, вернее всего, мы и завозим коронавирус в последние недели», — пояснил учёный «Известиям».

За минувшие сутки в России госпитализировали 1790 человек с коронавирусом, накануне в больницы попал 2761 пациент с COVID-19.

За 24 часа выявлено 28 982 случая заболевания.

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