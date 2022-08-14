В России за сутки госпитализировали 1790 человек с коронавирусом
За сутки в России госпитализировали 1790 человек с коронавирусом, накануне в больницы попал 2761 пациент с COVID-19.
- Gettyimages.ru
- © Westend61
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Ранее врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН также рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен