В России за сутки госпитализировали 1790 человек с коронавирусом

За сутки в России госпитализировали 1790 человек с коронавирусом, накануне в больницы попал 2761 пациент с COVID-19.

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Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Ранее врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН также рассказал об особенностях «кентавра» — подвида штамма коронавируса «омикрон».