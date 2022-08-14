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Депутат Илья Яшин переведён в СИЗО «Бутырка»

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RT
Муниципальный депутат Илья Яшин*, арестованный по обвинению в распространении фейков о Вооружённых силах России, переведён из СИЗО №7 в следственный изолятор «Бутырка».
Депутат Илья Яшин переведён в СИЗО «Бутырка»
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Об этом RT сообщил источник в ОНК Москвы.

«Яшин в СИЗО №7 находился на карантине, этот изолятор по-прежнему выполняет функции карантинного по COVID-19. После карантина его перевели в «Бутырку», — сказал собеседник RT.

8 августа Мосгорсуд признал законным решение заключить под стражу Яшина* по делу о распространении фейков о российской армии.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.

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