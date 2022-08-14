Концерн «Калашников»: снайперская винтовка Чукавина в этом году будет поставлена в войска
Президент концерна «Калашников» Алан Лушников заявил, что снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) в этом году поступит в Вооружённые силы России.
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«СВЧ в этом году будет поставлена в войска», — цитирует его ТАСС.
В октябре 2021 года сообщалось, что в России завершились государственные испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит винтовку Драгунова.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: