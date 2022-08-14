Тюменская область вновь запускает прививочную кампанию против COVID-19
- РИА Новости
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«Накануне нового учебного года и в завершение сезона летних отпусков в регионе вновь стартует масштабная прививочная кампания», — говорится на сайте правительства региона.
Жителям региона напомнили, что вакцинация или ревакцинация проводится бесплатно.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях региона.
6 августа ФАН сообщало, что власти Приморского края решили частично вернуть масочный режим.