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Тюменская область вновь запускает прививочную кампанию против COVID-19

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Власти Тюменской области заявили, что в регионе вновь запускают прививочную кампанию против коронавирусной инфекции COVID-19.
Тюменская область вновь запускает прививочную кампанию против COVID-19
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Накануне нового учебного года и в завершение сезона летних отпусков в регионе вновь стартует масштабная прививочная кампания», — говорится на сайте правительства региона.

Жителям региона напомнили, что вакцинация или ревакцинация проводится бесплатно.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях региона.

6 августа ФАН сообщало, что власти Приморского края решили частично вернуть масочный режим.

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