Тюменская область вновь запускает прививочную кампанию против COVID-19

Власти Тюменской области заявили, что в регионе вновь запускают прививочную кампанию против коронавирусной инфекции COVID-19.

РИА Новости

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«Накануне нового учебного года и в завершение сезона летних отпусков в регионе вновь стартует масштабная прививочная кампания», — говорится на сайте правительства региона. Жителям региона напомнили, что вакцинация или ревакцинация проводится бесплатно. Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях региона. 6 августа ФАН сообщало, что власти Приморского края решили частично вернуть масочный режим.