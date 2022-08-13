Глава Татарстана рекомендовал вернуть масочный режим на всех предприятиях региона

Глава Татарстана Рустам Минниханов рекомендовал ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях региона.

Как сообщает пресс-служба главы Татарстана, соответствующее заявление Минниханов сделал на совещании в правительстве республики.

«За последнюю неделю показатель заболеваемости COVID-19 в республике увеличился на 32%... С учётом роста заболеваемости, несмотря на ранее принятое решение о приостановлении ограничительных мер, пока рекомендую ввести масочный режим в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что необходимо также активизировать работу по повторной вакцинации населения, не дожидаясь ухудшения эпидситуации.

Ранее оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19 на территории Дагестана рекомендовал вернуть ношение масок в общественных местах.